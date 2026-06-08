元TBSの安東弘樹アナウンサーが6日、自身のインスタグラムで人気タレントの「芸能生活四十周年を祝う会」に出席したことを報告した。 【写真】思わず言いたい「ナイスですね～」な姿カメラ位置確認に抜かりなし 都内で同日に開催された、お笑い芸人・玉袋筋太郎の「第一回芸能生活四十周年を祝う会」でマイクの前に立つ写真を投稿した安東アナ。レギュラー番組の収録で「最後の45分程しか参加できなか