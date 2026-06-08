横田大祐は今季ハノーファーで5ゴール4アシストと記録ドイツ2部のハノーファーに所属するMF横田大祐に対し、クラブ内部で特別な計画が持ち上がっているようだ。ドイツ紙「ビルト」が報じた。横田はベルギーのヘントからの期限付き移籍で加入しているが、ハノーファー側には6月末まで有効な200万ユーロ（約3億7000万円）の買い取りオプションが存在するという。ビルトは「今後の展開に関するシナリオを知っている。秘密の計画があ