デンマークサッカー協会がエリクセンの状況を報告したデンマーク代表は現地時間6月7日、国際親善試合でウクライナ代表と対戦した。この試合で10番を背負うMFクリスティアン・エリクセンがピッチで意識を失うハプニングが発生。試合はデンマークが2-1でリードしていた展開で中断となったなかで、デンマークサッカー協会がエリクセンの無事を発表した。エリクセンはウクライナ戦に先発出場したなかで、後半20分に意識を失いピッ