南アフリカ戦で衝撃弾日本女子代表（なでしこジャパン）は6月6日、大阪で行われた国際親善試合で南アフリカと対戦し、5-0で大勝した。実質“ゼロトップ”で先発出場した21歳のMF谷川萌々子は、衝撃のスーパーミドルを決めて勝利に貢献。SNS上では「レベチ」「ドン引きする内田篤人」といった声が上がっている。スタジアムが揺れた。前半20分、中盤でスローインのボールを受けた谷川は巧みな反転からドリブルでバイタルエリアに