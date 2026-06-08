2月28日（現地時間）、米国とイスラエルによる空爆で始まったイラン戦争は、7日で開戦100日を迎えた。11月の選挙を前に支持離れに直面しているドナルド・トランプ大統領は、「イランから早く手を引く時期」として焦りを見せている一方、イランは合意のための条件を次々と追加し、「持久戦戦略」を展開している。ホルムズ海峡では小規模な衝突が続いている。米中央軍（CENTCOM）は6日、X（旧ツイッター）で2度にわたり声明を発表し