高市首相は5月11日の国会答弁で、“中傷動画”の作成者で起業家の松井健氏について以下のように述べた。【画像】高市首相を怒ったとされる木下剛志秘書「私自身も地元の秘書も面識のない方」一方、取材班が入手した音声データに録音されていたのは……。1人の男性が熱のこもった口調で話している。「やっぱり、デジタルとアナログのコラボレーションで精度を上げていくということだと思うので……」声の主は高市早苗首相の