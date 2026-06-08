栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は７日、殺害された富山英子さん（６９）の息子２人を殺そうとしたとして、現場の指示役とされる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）の両容疑者を強盗殺人未遂容疑で再逮捕した。２人は「知らない」と容疑を否認している。発表では、夫婦はいずれも１６歳の相模原市の男子高校生３人と川崎市の無職少年らと共謀