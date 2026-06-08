〈高市早苗首相が「秘書も面識ない方」と答弁も…事務所秘書と動画作成者「Zoom音声」が存在していた《週刊文春が公開》〉から続くこれまで「週刊文春」が4号連続で報じてきた高市陣営の中傷動画問題。【画像】渦中の木下剛志秘書核心を避ける高市首相の答弁昨年10月の総裁選と今年2月投開票の衆院選において、高市陣営がライバル候補や野党を揶揄・中傷する動画を「1日100本〜200本」作成し、SNSで拡散していたものだ。総裁