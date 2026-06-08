◇F1第6戦モナコGP決勝（2026年6月7日モンテカルロ市街地コース＝1周3.337キロ×78周）アストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）がモナコGPで10位に入賞し、今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するチームに今季初ポイントをもたらした。レースは7台がリタイアし、ペナルティーが続出する大荒れの展開。21番手からスタートしたアロンソはトラブルを避けて11番手でフィニッシュしたが、10番手だったキ