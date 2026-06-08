お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が7日深夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻とのけんかを赤裸々に明かし、あまりの覇気に「汗びっしょりになった」と告白した。吉田は7日午後11時31分にXで「さっき妻と喧嘩した」と、切り出した。「どういう話の流れからか忘れたけど、妻が『スプラトゥーンで私はヤコで5万位だぞ』と言うので、『ヤコ？何それ？スプラトゥーン全体でなら何位ですか？』『ヤコで5万位としか言いよ