Lacidoll（ラシドル）が発売したダブルペルチェ素子を搭載した小型除湿機『3.5L大容量・ダブルペルチェ式除湿機』。従来のシングルペルチェ式と比較して除湿効率を50％向上させたほか、小型機としては大容量となる3.5Lの水タンクを備えている。 （関連：【画像】従来のシングルペルチェ式と比較して除湿効率を50％向上させた） 本製品は、冷却素子を2つ搭載したダブルペルチェ技術を採用したモデル。空気との接触面積が広が