全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のピッツァ店『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』です。【2025年9月OPEN】サワードウ生地のほのかな酸味と具材が調和するやってきたのは、こんもり膨らんだデカ縁のそれ。ルックスからしてピッツァ・トラディツィオナーレ（ナポリの伝統的ピッツァ）とはちょっと違う。TOMATO2400円『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』TOMATO2400円