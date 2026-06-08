部下がミスをしたとき、「なぜできなかったんだ」と問い詰めていないか。あるいは「どうすればいいと思う？」と聞けば丁寧な指導だと思っていないか。実は、どちらも部下のためにならない可能性がある。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の