20代、30代は外の世界へと駆け抜ける時期だ。しかし40代に入ったとき、人生の舵をどちらに切るかで、その後の充実度は大きく変わると哲学者は言う。「外から内へ」――その転換が意味することとは。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。20代・30