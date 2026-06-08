デンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンが、ウクライナ代表との国際親善試合の試合中に意識を失うアクシデントに見舞われた。現在34歳のエリクセンは7日、デンマークのオーデンセ・スタディオンで行われたウクライナ戦に先発出場。だが、後半の65分に突然胸を抑えてピッチに倒れ込むと、すぐさま異変に気づいた選手と主審がメディカルスタッフを呼び寄せてピッチ内で応急処置が行われた。ピッチ内では約10分に渡って治