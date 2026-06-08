年々、気温の高まる時期が早まり、一部エリアでは4月下旬から25度以上の夏日が観測されている。暑さとともに気になるのが食中毒だ。【写真】気温上昇でリスク急増!! お弁当の食中毒を防ぐ「3つのポイント」最も菌が発生しやすいのは体温と同じ35〜36度「食中毒は一年中ありますが、特に暑くなると増えるのが、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌。気温20度ぐらいから増え始め、25度を超えると、もう暴れたい放題。体温と同じ35〜36度