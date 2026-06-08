イスラエル軍は7日、イランがイスラエルにミサイルを発射したと発表しました。イスラエル軍は迎撃したとしています。イスラエル軍は7日、イランがイスラエルに向かってミサイルを発射し、そのミサイルを迎撃したと発表しました。ロイター通信などによりますと、イランがイスラエルにミサイルを発射するのは、4月にアメリカとイランが停戦合意して以来初めてです。このイランの攻撃の前にイスラエルは7日、親イラン組織ヒズボラの拠