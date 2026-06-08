アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ第4作『The Mummy 4（仮題）』の脚本はどうやら上出来のようだ。主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザーが明かした。 米のインタビューにて、『ハムナプトラ』新作について「脚本は読みましたか？ ご感想は？ みんなに伝えたいことはありますか？」と矢継ぎ早に質問されたフレイザー。「まあまあ。1回咳をしたらイエス