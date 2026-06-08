マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」の主演チャーリー・コックスは、「ジェシカ・ジョーンズ」でキルグレイヴ役を演じたデイヴィッド・テナントの復帰を望んでいるようだ。シーズン2後の展開に言及するなかで、その思いを語った。 この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」「ジェシカ・ジョーンズ」の内容が含まれています。 「デアデビル：ボー