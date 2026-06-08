『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。部下に今後のキャリアについて聞いてみたたところ…。「無言にさせてしまったヤギさん」課長のヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「これって逆ギレされてる…？」部下に注意した時、返ってきた言葉に思わず絶句してしまった