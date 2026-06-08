大谷が放った三塁打のボールをDバックスが160万円で販売ドジャースの大谷翔平投手が放った一打が、相手球団にも思わぬ恩恵をもたらしている。2日（日本時間3日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で放った三塁打のボールが、球団によって1万ドル（約160万円）で販売されていることが話題となり、米ファンの間で賛否を呼んでいる。米メディア「スポーティング・トリビューン」のフレド・セルバンテス記者は自身のX（旧ツイッター