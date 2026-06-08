高島誠トレーナーが推奨…ゴロ捕球の選択肢を増やすハンドリング習得法守備において、速い打球やイレギュラーした打球への対応に課題を抱える選手は多い。また、バウンドが合わないのに前に出て、ミスするケースも少なくない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、立った状態での捕球動作を通じてゴロ処理能力を高めるドリルを紹介している。守備で構える際、膝に手を置く子どもは多いが、重心が