物価高の波がじわじわと広がり続けている中で、外食業界では「安い・早い・うまい」を求める消費者ニーズが高まりを見せている。とりわけ注目を集めているのが「町中華」や「ガチ中華」といったブームの後押しも受ける中華料理店業態だ。帝国データバンクによる最新の調査では、2025年度の中華料理店における業績動向（4月時点）に関しても、3割超が「増収」。損益面に関しても、やはり3割超が「増益」を達成しているという。数字