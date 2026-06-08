FIFAワールドカップ2026がいよいよ開幕を迎える。攻撃の柱である三笘・南野を欠きながらも「史上最強」と称される日本代表だが、北中米開催による深夜・早朝帯の試合時間というハードルは高く、国民的盛り上がりには初戦のオランダ戦をはじめ結果が伴うことが不可欠だ。放送面では、有料配信一色になることへの懸念もあったなか、日本代表の全試合が地上波でも放送されることが決定。「できれば地上波の無料放送で観たい」という国