ウムガンダの日、虐殺記念館の敷地で草刈りをする住民ら＝2026年3月28日、ルワンダ・キガリ、中川竜児撮影 「世界で最もクリーンな国の一つ」と称賛される東アフリカのルワンダ。貢献しているのが月1回、全国民が参加する奉仕活動「ウムガンダ」だ。18〜65歳の住民がコミュニティ単位で集まって、掃除や道造り、学校建設などに汗を流している。全国民が参加するという異例の方法がなぜできるのか。ルワンダの内情に詳し