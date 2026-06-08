1991年にKBSの経営会議で、146億円の借金問題が浮上。債務処理のためにゴルフ場開発計画が持ち上がっていた。名門放送局はなぜ崩壊へ歩み始めたのか。問題の中心にいたのは社長ではなく、「戦後最大級の金融事件」の主役の一人だった。【短期集中連載「京都の女帝」第3回後編】【前編を読む】『「KBS京都146億円巨額債務」問題…借金解消のための「奇天烈な返済プラン」の中身』イトマン事件とまるで同じ構図社長の福本邦雄は、副