要介護の人たちを「介護」しているのは誰か。厚生労働省が発表している「介護分野の最近の動向について」は、最新のものが平成30年に出されたものだが、ここで「65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。 また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み」と書かれている。上記の数字は予測だったが、2024年度の発表では実際65歳