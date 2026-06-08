梅雨、台風、猛暑……不安定な天気ばかりで気が滅入ってくるこの季節。読書をして、気分をリフレッシュしましょう！おすすめの新刊4冊を紹介します。『最後の晩餐』江國香織ほか／角川春樹事務所／1870円共通のお題は｢最後の晩餐」。江國香織、金原ひとみ、角田光代、寺地はるな、原田ひ香、藤野千夜、井上荒野ら7作家が魔術師ぶりを競う。初老の女性の翻意あり､脂っこい大宴会あり、退職する女性の凜々しい後ろ姿ありと、ど