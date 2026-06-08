◆米大リーグパドレス―メッツ（７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手が７日（日本時間８日）、本拠のメッツ戦に無死満塁の大ピンチで登板した。先発バスケスが５回に連打と四球で満塁とし、ヤングに適時打を浴びてＫＯ。０―３で松井が登板した。左打ちのユーイングに対し、右翼犠牲ライナーに打ち取ると、二塁からタッチアップしたソトを三塁でタッチアウト。２死一塁とし、続く