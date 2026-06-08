開幕が迫り、サッカーW杯への関心が一段と高まっている。テレビ中継への期待も膨らむ中、日本テレビのスペシャルナビゲーターに竹内涼真が就任した。サッカー経験に加え、その熱血キャラクターにも注目が集まる。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが、竹内起用の背景を読み解く。【写真】黒シャツ全開、鍛え上げた肉体を披露する俳優・竹内涼真。他、金髪ロン毛の竹内涼真と町田啓太のツーショットなども＊＊＊6