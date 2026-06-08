「半生ハンバーグ」で相次ぐ食中毒神奈川県横浜市内のハンバーグチェーン『花より、ハンバーグ。』（国内5店舗）で、腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生したと報じられたのは4月末。この報道を見て“またか”と既視感を覚えた人は少なくないかもしれない。横浜市の発表によると、食中毒症状を訴えたのは20代の女性2人。2人は3月15日と20日に『花より、ハンバーグ。』の同じ店舗を利用しており、その後、腹痛や下痢などを発症