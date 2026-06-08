２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、近況を報告した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と記した渡邊さん。「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない。