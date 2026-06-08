"謝ったら死ぬ病"――失敗や失言があっても頑なにそれを認めず、言い逃れを重ねるさまを皮肉ってSNSなどで使われるスラングだが、まさに高市早苗・首相に当てはまる言葉になってしまっていないか。ナフサ不足や高市事務所による中傷動画問題などに対し、一貫して「認めない」姿勢を続ける理由とは。【前後編の前編】【写真】「ナフサ不足」による影響は甚大絶対に自分の非を認めないのが高市流白黒パッケージのカルビー「ポテト