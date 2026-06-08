ポスト「嵐」はどのグループなのか5月31日の東京ドームでのコンサートにて、惜しまれつつ26年のグループの歴史に幕を閉じ活動を終了した嵐。'16年のSMAP解散後は、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）、そして同社から所属タレントのマネジメント権を移譲されたSTARTO ENTERTAINMENTの看板を背負っていたが、今後ほかの所属グループが事務所の看板争いを繰り広げることになる。「嵐の後釜争いはすでに3組に絞られている。というか、