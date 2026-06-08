増配株は、配当を得ながら株価上昇も狙えるので、根強い人気がある。新NISAの成長投資枠への投資であれば完全非課税、永久非課税である。本稿は、6月に権利付最終日を迎える増配株に注目する。解説は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん） 氏にしてもらう。桶井氏は高配当株および増配株への投資で資産を伸ば