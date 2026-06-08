あなたはどんな意味かわかりますか？「枯れ木も山の賑わい」、どんな意味かわかりますか？意味や使う場面を間違えてしまうと失礼になってしまいます。気になる正解は…気になる正解は…「つまらないものでも、無いよりはましである」でした！「人がたくさん集まれば、それだけで賑やかで良い」という意味で用いられることがありますが、それは誤用です。相手や目上の人に対して使うと「あなた（たち）はつまらないものですが…」と