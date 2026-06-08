いま「NHK夜ドラ」が人気の理由いま、民放各局と芸能事務所の関係者が注目している「放送枠」がある。NHKの「夜ドラ」だ。'22年4月から始まり、22時45分から23時まで1話15分のドラマが放送されている。「『朝ドラ』のように毎日少しずつストーリーが進んでいく構成で、これまで『ひらやすみ』（'25年）などが好評を博しています。もともと若年層のテレビ離れに危機感を抱いたNHKが復活させた枠ですが、中高年層にも人気のようです