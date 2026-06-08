認知症スコアがみるみる改善「これまで施設内で徘徊したり、大声で怒鳴って暴れたりしていた人が、穏やかに生活できるようになりました」そう驚くのは、東京都国立市にある介護老人保健施設「国立あおやぎ苑」で施設長を務める、脳神経外科医・老年内科医の武田行広氏だ。この施設では3年以上前から、認知症の予防や治療に効果が期待されているスピーカー「kikippa」を実証研究として導入し、認知症患者にどのような変化が起きるの