小国町で6月7日、自転車に乗ろうとしていた男性が転倒し、頭蓋骨骨折の疑いの重傷となっています。頭蓋骨骨折の疑いの重傷となっているのは小国町貝少に住む無職の男性（76）です。警察の調べによりますと、男性は7日午後零時半ごろ、自宅近くで自転車に乗ろうとしたところ転倒し、進路左側の道路ののり面に転落した後、側溝のふちに頭をぶつけたものです。男性さんは帰宅途中でした。警察が詳しい事故の原因を調べています。