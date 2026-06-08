◇インターリーグホワイトソックス5−9フィリーズ（2026年6月7日フィラデルフィア）ホワイトソックスは7日（日本時間8日）、敵地でフィリーズに5−9で敗れ貯金は3に減った。とはいえ3年連続100敗以上の弱小球団だったチームは、今季ここまで躍進中。シーズン序盤は、現在負傷者リスト入りしている村上宗隆内野手（26）がけん引し、現在は「もう1人の侍」西田陸浮外野手（25）も奮闘している。6月7日終了時点の「貯金3