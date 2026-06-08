◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン最終日（2026年6月7日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）18位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は1バーディー、1ボギーの71で回り、通算イーブンパーで4日間の戦いを終えた。ホールアウト時点で17位。前半はピンチをしのぎながら8番で3メートルのチャンスをものにしてバーディーを先行させた。しかし第2打がバンカーにつかまった15番でボギーを叩いて後退した