美容に無関心だった夫が、妻のサポートのもとで化粧水やヒゲ脱毛などを取り入れ、5年間で見違えるように垢抜けていく過程をまとめた動画がInstagramなどのSNSに投稿され、話題となっている。アラフォー夫の垢抜け美容｜kyokunさん（＠kyokun_0203）が投稿したこのリール動画は64.5万回以上再生され、身だしなみを整えることで内面の自信まで取り戻した夫の姿に多くの反響が寄せられた。夫婦二人三脚で歩んだ美容の軌跡について、