デトロイト・タイガースのエース、タリク・スクバル投手（29）が7日（日本時間8日）、マイナーでのリハビリ登板に臨み、5回を無失点に抑えた。先月の左肘手術後、初めての実戦登板だった。スポーツ専門局ESPN電子版が7日（日本時間8日）に報じた。スクバルはシングルAのウェストミシガンでデイトン戦に先発し、5回を投げて被安打2、6奪三振、無失点。54球中44球がストライクで、直球は最速98マイル（約158キロ）を記録した。