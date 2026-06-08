仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか、毎週日曜後8：00）の第22回「播磨大誤算」が6月7日に放送された。放送後に公開された次回予告では、菅田将暉演じる竹中半兵衛との別れを予感させる内容が描かれ、SNSでは早くも“半兵衛ロス”を嘆く声が相次いでいる。【先行公開】予告に登場！ネットがざわついた”重要キャラ”2026年放送の大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に