5歳で子役デビューした俳優の村山輝星さん（むらやま・きらり、16）が公式インスタグラムを更新。セーラー服姿を公開し、注目を集めている。【写真】「どこのお嬢様でしょう」セーラー服姿の元子役村山さんは「フジテレビ『夫婦別姓刑事』8話に出演いたします！」として、6月2日放送回を告知し、写真をアップ。役衣装の紺色の襟のセーラー服に身を包んでおり、やわらかくほほえんでいる姿からはより大人びた雰囲気が表れている。SN