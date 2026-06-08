元子役で、女優の稲垣来泉さん（いながき・くるみ、15）がインスタグラムを更新。役作りのため髪を30センチ切った新ビジュアルを披露した。【写真】髪を30センチ大胆カット！制服姿の稲垣さん稲垣さんは「28年ぶりの連続ドラマ『GTO』（7月20日放送開始）に鬼塚先生が赴任する私立誠進学園1年B組の生徒伊藤結役で出演させていただきます」と報告し、制服を着た衣装姿をアップ。胸元まであった髪は、ボブスタイルまで短くなって