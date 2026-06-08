国鉄改革、電電公社民営化、規制緩和…。中曽根康弘が推し進めた「官から民へ」の規制改革は、リクルート事件に象徴される新たな利権を生み、政治とカネの問題をより複雑にした。小泉純一郎、安倍晋三そして現在の高市政権まで続く「政治とカネ」の問題は、なぜ繰り返されるのか。 【写真】中曽根康弘とマーガレット・サッチャー 戦後政治の焦点としての中曽根時代、終生のライバル・田中角榮との対立、北朝鮮