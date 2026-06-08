「タトゥーを施術する行為は医療行為か否か」--2015年に大阪府警が彫師を突然逮捕したことで始まったこの裁判をめぐり、弁護士の亀石倫子氏が率いる弁護団は、日本の縄文時代にまで遡るタトゥーの歴史や海外の制度を根拠に、彫師の無罪を訴えた。 【写真】被告人となった彫師の増田太輝さん だが結果は無念の有罪判決。ルールには従えという心無いバッシング、クラウドファンディングの設立など戦いの記録がこ