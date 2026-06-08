＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴が、新潟でツアー初優勝を挙げた。最後のウィニングパットを決めると笑顔、笑顔。一粒の涙も流さない、晴れやかな勝利だった。【写真】実は貴重？ 優勝で感情を爆発させる吉田鈴「優勝したら涙が出るのかなという気持ちはありました。プロになるまでちょっと時間もかかったし。でも景色は違いましたね。最後まで