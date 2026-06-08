＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。渋野日向子が1バーディ・1ボギーの「71」で回り、トータルイーブンパー・17位タイで競技を終えた。【写真】かなりレアです渋野日向子の高校生時代8番で残り162ヤードから4メートルにつけて初バーディ。後半に入るとチャンスの場面が増えていったが、パッティングで決め切れず。15番で